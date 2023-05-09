Ученые со всего мира назвали гигантский нефтепровод в Танзании «углеродной бомбой»

10:54 2023-05-09

188 ученых разных специализаций и стран, в том числе эксперты по климату из МГЭИК, назвали проект TotalEnergies «Eacop», который предполагает строительство гигантского нефтепровода, пересекающего Уганду и Танзанию – «углеродной бомбой».

Выводы Международного энергетического агентства (МЭА) и доклада МГЭИК однозначны: ни один новый нефтегазовый проект не должен появиться, если «мы не хотим превысить цель в 1,5 градуса потепления по сравнению с доиндустриальным периодом».

Ученые напоминают гигантам энергетического сектора о Парижском соглашении, в котором закреплены основные климатические цели.

Несмотря на предупреждение ученых, нефтегазовая компания «упрямо желает построить самый длинный в мире трубопровод (1443 км)», пишут авторы петиции на одном из форумов.