Ученые со всего мира назвали гигантский нефтепровод в Танзании «углеродной бомбой»

Выводы Международного энергетического агентства (МЭА) и доклада МГЭИК однозначны: ни один новый нефтегазовый проект не должен появиться, если «мы не хотим превысить цель в 1,5 градуса потепления по сравнению с доиндустриальным периодом».

Ученые напоминают гигантам энергетического сектора о Парижском соглашении, в котором закреплены основные климатические цели.

Несмотря на предупреждение ученых, нефтегазовая компания «упрямо желает построить самый длинный в мире трубопровод (1443 км)», пишут авторы петиции на одном из форумов.