Прибыль крупнейшего в мире экспортера нефти Aramco упала на 20%, до 31,9 млрд долларов

Саудовская компания получила более трех четвертей прибыли в размере 40,5 млрд долларов, от полученной в первом квартале пятью основными «мейджорами» в этом секторе: BP, Shell, ExxonMobil, Chevron и TotalEnergies.

Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, зафиксировала чистую прибыль в размере 39,5 млрд долларов в первом квартале 2022 года благодаря резкому росту цен.

В последние месяцы цены на сырье упали до такой степени, что картель стран-производителей ОПЕК+ недавно вмешался, сократив добычу в попытке поддержать их.

«Мы продолжаем реализацию наших планов расширения, и наши долгосрочные перспективы остаются неизменными, поскольку мы считаем, что нефть и газ останутся ключевыми компонентами глобального энергетического баланса в обозримом будущем», — заявил во вторник генеральный директор Aramco Амин Насер.

«Чистая прибыль могла бы быть выше, но Aramco приумножает инвестиции, в отличие от (других нефтяных компаний)», — отмечает Джейми Инграм, аналитик специализированного журнала MEES.

Флагман саудовской экономики, Aramco остается основным источником финансирования амбициозной программы реформ Vision 2030, которую в последние годы осуществляет наследный принц Мохаммед бин Салман, фактический лидер королевства.

Фирма объявила о «рекордной» прибыли в размере 161,1 миллиарда долларов в 2022 году, что помогло королевству опубликовать свой первый годовой профицит бюджета почти за десятилетие после нескольких лет падения цен на черное золото на мировых рынках.