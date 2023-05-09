Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в будущее воскресенье в Брюсселе

Европейский союз объявил в понедельник о новом этапе в попытках примирения между двумя кавказскими республиками, которые тридцать лет конфликтуют за контроль над Нагорным Карабахом.

Президент Европейского совета Шарль Мишель примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы «содействовать стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами», говорится в заявлении совета.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев также договорились о совместной встрече с президентами Франции и Германии на полях европейского саммита 1 июня в Молдове, говорится в заявлении ЕС.

Лидеры конфликтующих стран обязались встречаться в Брюсселе «так часто, как это необходимо для того, чтобы управлять развитием событий в регионе».