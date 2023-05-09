Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве

Как заявил Владимир Путин, в настоящее время против России вновь развязана настоящая война. Но страна сумела дать отпор международному терроризму, и сможет защитить жителей Донбасса, а также обеспечить свою безопасность.

Президент России особо подчеркнул, что Москва хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, а любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна. Но, как отметил Путин, западные элиты твердят о своей исключительности, стравливают людей и провоцируют кровавые конфликты, сеют русофобию и агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком.

Российский лидер заявил, что Запад проводит такую политику, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути систему грабежа и насилия. Их цель, отметил Путин, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Похоже, подчеркнул президент России, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы.

Владимир Путин подчеркнул, что именно действия Запада привели к конфликту на Украине. Как отметил президент России, непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями — и именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он, по словам Путина, стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов.

В конце своего выступления Владимир Путин объявил минуту молчания.