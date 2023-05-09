Илон Маск: Twitter удалит все неактивные аккаунты

«Мы удаляем аккаунты, которые вообще не были активны в течение многих лет, так что вы, вероятно, увидите, как у вас упадет количество подписчиков», — предупредил владелец социальной сети в твите.

С тех пор как в конце октября 2022 года Маск купил платформу за 44 миллиарда долларов, мультимиллиардер взялся за переустройство ее работы и начал с массовых увольнений.

По мнению многих аналитиков, многие рекламодатели покинули сайт и приложение, а новая формула платной подписки Twitter Blue (чтобы получить сертификат и воспользоваться привилегиями) кажется очень далекой от компенсации потери дохода.

Но босс Tesla и SpaceX продолжает набирать обороты, воодушевленный отзывами своих многочисленных поклонников.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать вашу ленту как можно более интересной (...) Как выглядит сегодняшний день по сравнению с шестью месяцами ранее?» — спросил он в воскресенье в ходе опроса.

Около 46% ответили, что лента стала «лучше», а 38%, что «хуже».