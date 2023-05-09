Байден призывает бастующих сценаристов к честной сделке

«Я искренне надеюсь, что забастовка писателей в Голливуде будет прекращена и что сценаристам будет предложена справедливая сделка, которую они заслуживают, как можно скорее», — отметил Байден перед кинопоказом в честь азиатского сообщества в Соединенных Штатах.

Тысячи американских теле- и киносценаристов 2 мая начали забастовку из-за срыва переговоров с основными студиями и платформами, касающихся, в частности, увеличения их вознаграждения.

Они требуют минимальных гарантий, чтобы получить выгоду от стабильной занятости и большей доли прибыли, полученной от роста стриминговых сервисов.