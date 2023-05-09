Губернатор Техаса направил Национальную гвардию к границе с Мексикой

11:43 2023-05-09

Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт в понедельник, 8 мая, приказал направить сотни национальных гвардейцев к границе с Мексикой, чтобы справиться с ожидаемым наплывом мигрантов, осудив «хаос», посеянный президентом Джо Байденом.

По настоянию президента Байдена в Техасе в конце недели будет отменен «Раздел 42» — санитарная мера, которую ввела администрация Трампа в начале пандемии Covid-19.

Мера позволяет безотлагательно высылать мигрантов, пересекающих сухопутную границу с США, включая просителей убежища.

«Поскольку в четверг заканчивается действие Раздела 42, президент Байден расстилает красную ковровую дорожку для людей во всем мире», — говорится в заявлении Грега Эбботта.

Ранее Эббот сообщил о создании на базе Нацгвардии тактического пограничного спецподразделения, которое с использованием авиации сможет разворачивать потоки нелегальных мигрантов.