Французские депутаты проголосуют во вторник за признание группы «Вагнера» террористической

Предложение депутата от «Возрождения» Бенджамина Хаддада о резолюции, не имеющее обязательной силы, имеет формулировку за «многочисленные злоупотребления в отношении гражданского населения» в Украине, которые можно квалифицировать как «военные преступления», отмечается в официальном релизе Национальной ассамблеи.

В тексте, в частности, цитируются данные немецких спецслужб, согласно которым ЧВК «Вагнера» принимала участие в "суммарных казнях, нанесении увечий и актах пыток", совершенных в отношении мирных жителей украинского населенного пункта Буча.

Помимо Украины, в резолюции также отмечаются злоупотребления в Сирии и в нескольких африканских странах, таких как Мали или Центральноафриканская Республика.

ЕС в апреле добавил российскую группу в список физических и юридических лиц, подвергшихся санкциям за «активное участие в агрессивной войне России против Украины».