LinkedIn закрывает свою социальную сеть в Китае

Владелец профессиональной соцсети Microsoft сослался, в частности, на «жесткую конкуренцию и сложный макроэкономический климат».

Компьютерный гигант был одной из немногих американских интернет-компаний, которым удалось продвинуть свою социальную сеть в Китае, несмотря на цензуру и строгие местные правила.

Microsoft предложила конкретную версию своей профессиональной сети в стране, соблюдая через местное совместное предприятие «драконовские правила».

В 2021 году сеть деловых контактов сделала свое приложение LinkedIn недоступным в материковом Китае, сославшись на «сложную операционную среду и повышенные требования к соблюдению нормативных требований».