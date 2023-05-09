Средняя температура Земли составляет около 15 градусов Цельсия

Приблизительно 71% земной поверхности занято океанами, которые содержат более 20 миллионов тонн золота.

Существуют три типа горных пород: магматические, осадочные и метаморфические.

Земная атмосфера состоит преимущественно из азота (78%), кислорода (21%) и других газов, таких как аргон, диоксид углерода и неон.

На Земле есть несколько зон времени, которые влияют на то, когда и как мы спим, работаем и едим.

Земля имеет самый большой океанический желоб - Марианский желоб, который глубок на 11 034 метра.

Земля может замедлять свою скорость вращения из-за влияния Луны, что приводит к увеличению продолжительности дня на несколько миллисекунд каждый год.

Возраст самых древних камней, найденных на Земле, превышает 4 миллиарда лет. 18. Земля имеет магнитное поле, которое защищает нас от солнечных ветров и солнечных бурь.

Каждый год Земля проходит через 2 крупных метеорных потока, Лириды и Персеиды, которые дают зрелищное явление падающих звезд.

Земля имеет три типа платформ: континентальные, океанические и субдукционные зоны.

На Земле есть множество кратеров от метеоритов и вулканов, некоторые из которых имеют диаметр более 100 км.