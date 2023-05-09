Таиланд: бывший премьер-министр Таксин Чинават обещает вернуться из ссылки в июле

«Я решил вернуться домой, чтобы вырастить внуков, в июле, перед своим днем рождения», — написал харизматичный 73-летний миллиардер в своем аккаунте в Twitter.

«Я жил вдали от своей семьи почти 17 лет. Я старик», — сказал бывший лидер, находившийся у власти пять лет до переворота в 2006 году.

Ее дочь Пэтонгтарн, которая 1 мая родила мальчика, его седьмого внука, является фаворитом голосования на всеобщих выборах 14 мая.

Ее возможный приход к власти подпитывает слухи о возвращении Таксина Чинавата, который с 2008 года живет за границей, чтобы избежать преследования таиландского правосудия.