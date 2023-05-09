Орех молодости: почему так называют бразильские орехи и кому они особенно полезны

Бразильский орех - плод дерева бертолетии. Оно растет в диких тропических лесах Бразилии, Гвианы, Венесуэлы, Боливии и Перу. Собрать богатый урожай ореха получается редко, причина - в отсутствии естественных опылителей. Этим и объясняется высокая стоимость ореха.

Плод бертолетии - высококалорийный и питательный продукт. В нем содержатся витамины группы B, Е, медь, магний, кальций и фосфор, железо. Бразильский орех содержит также омега-3 и омега-6, которые важны для сердечно-сосудистой и нервной системы.

Но больше всего в нем селена, который называют элементом молодости. Он защищает клетки организма от их разрушения и преждевременного старения. Благодаря селену, кожа остается эластичной.

Плоды бертолетии - это своего рода похожие на кокосы коробочки. Внутри, как дольки апельсина, расположились зерна, которые и называют бразильскими орехами. В дикой природе эти коробочки наловчились вкрывать разные дикие звери.

Кроме того, селен укрепляет иммунитет, усиливает антибактериальную и противовирусную защиту организма. Согласно последним исследованиям, вместе с цинком и витамином D селен усиливает иммунный ответ вирусам.

Микроэлемент, кроме того, поддерживает работу щитовидной железы. положительно влияет на репродуктивное здоровье. Женщинам он нужен для полноценного созревания яйцеклеток, а мужчинам - для улучшения качества и подвижности сперматозоидов.

Для получения нормы селена взрослым нужно съедать в день два бразильских ореха, беременным женщинам досточно одного. Детям до 7–8 лет такой орех вообще не стоит давать.