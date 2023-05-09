Пророссийские демонстранты потребовали у президента ФРГ мира с Россией

Около 30 сторонников АдГ провели демонстрацию против главы государства возле мэрии этого города.

Они скандировали «Поджигатели войны», на транспарантах было написано «Мир с Россией» и «Штайнмайер: председатель правительства, а не народа».

Сообщается, что обстановка была в целом спокойной, несмотря на протесты.

Штайнмайер хочет до четверга будет находится в Зенфтенберге, небольшом городке с населением 23 000 человек в Лужице.

Это уже седьмое так называемое «местное время» Федерального президента с весны 2022 года.

Президент всегда находит время для подробных и неформальных бесед с гражданами и местными политиками, чтобы лучше узнать настроения в стране, сообщили его представители.