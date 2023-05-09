Национализировать активы олигархов: заявление Евгения Пригожина вызвало резонанс

Евгений Пригожин заявил недавно о необходимости национализировать недвижимость и роскошь российских олигархов.

В своём телеграм-канале он не раз писал о том, что данный вопрос требует решения, отмечает автор канала "История в деталях" на платформе Дзен.

Вице-спикер российской Госдумы Сергей Неверов озвучил это предложение Пригожина на открытом заседании. Прислушались к нему и представители других эшелонов власти страны.

Автор канала считает, что капиталы бизнесменов помогли бы решению многих финансовых задач, в том числе и инвестиций, о необходимости которых 5 мая 2023 года высказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью новостным каналам.

Предложения блогера не оставило равнодушным его подписчиков, однако их мнения по этому поводу разошлись.