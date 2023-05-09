Бербок оценила Балтику, как «сокровище для зеленой энергии»

«Это море, как многие из вас знают — сокровище. Сокровище, которое мы все разделяем, но также и сокровище, которое мы можем использовать с большей пользой. Сокровище для зеленой энергии», — заявила политик во вторник на Wind Forum с европейскими партнерами в Берлине.

«Европейская комиссия оценивает мощность ветра в Балтийском море более чем в 93 гигаватт. Это соответствует мощности около 90 атомных электростанций средней мощности», - подчеркнула она.

Среди гостей Wind Forum были министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Олави Хаависто.

Вместе с другими странами региона Германия планирует расширить оффшорную ветроэнергетику в Балтийском море, в том числе для того, чтобы постепенно отказаться от ископаемого топлива, нефти, угля и газа.

Каждая построенная ветряная турбина — это «инвестиция в нашу безопасность, потому что переход на зеленую энергию делает нас менее зависимыми от нефти, угля и газа из стран, на которые мы не всегда можем полагаться», отметила Бербок.