Михалков обрушился с жесткой критикой на вдову Собчака, сенатора Людмилу Нарусову

Михалков отмечает, что Нарусова представляет республику Тыва в Совете Федерации уже более 20 лет, и за эти годы нет ни одного достижения и привел в пример последнюю инициативу Нарусовой которая и вовсе выходит за рамки разумного.

Михалков иронично признал, что у Людмилы Борисовны всё же была одна "гениальная" инициатива направленная на поддержку жителей региона, который она представляет свыше 20 лет.

Она предложила засеять земли республики кон@плей, что бы в последующем экспортировать её в те страны, где она разрешена, например в Голландию. По мнению Нарусовой это решит денежные проблемы регионы и даст толчок к развитию экономики.

"Мы повернем проблему на пользу республики, во благо республики" - убеждена Нарусова.

Режиссер недоумевает, как вообще высокопоставленному чиновнику могла прийти мысль в голову, повысить благосостояние региона.