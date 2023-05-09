Агрономы объяснили, почему у дачников не получается создавать теплые грядки

13:42 2023-05-09

Теплыми называются грядки на биотопливе. Весной они быстро разогреваются, поэтому растения можно сажать раньше.

Послойное наполнение грядки различной органикой не сделает ее теплой. Это просто компостная грядка, хотя огородные культуры растут на ней достаточно хорошо.

При создании теплой грядки нужно точно соблюдать технологию и ни в коем случае не экономить на материалах.

Слой навоза должен составлять как минимум 40 см, сверху необходимо насыпать не менее 15-20 см земли.

Закладывать навоз с осени нельзя, его укладывают весной. Нужен свежий, не перепревший навоз, мешанный с торфом, опилками, соломой.

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