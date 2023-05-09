Расширение производства Tesla под Берлином получило 15 возражений

Tesla планирует построить собственное депо для грузовых перевозок, логистические зоны и детский сад компании на территории, прилегающей к заводу, так как существующей площадки для этого недостаточно.

В декабре муниципальный совет Грюнхайде большинством голосов проголосовал за разработку нового плана развития.

Теперь автопроизводитель может купить участок площадью более 100 га и для их развития понадобиться расчистить лес.

Экологи предостерегают от расширения завода, поскольку часть территории находится в водоохранной зоне.

Они также упрекают власти в том, что с расширением будет потерян еще один лесной массив.

По словам властей, в ходе текущего процесса утверждения пройдет проверка, станет ли завод первоклассной операционной зоной в результате запланированного расширения и не потребуется ли в результате внести дополнительные обязательства.

Tesla производит электромобили в Грюнхайде в Бранденбурге с марта прошлого года. Предыдущая площадка Tesla занимала около 300 гектаров.