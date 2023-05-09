В Австралии против нападения крокодилов используют искусственный интеллект

После того, как в результате нападения одной из опасных рептилий в конце апреля погиб рыболов, более четырех миллионов австралийских долларов (2,5 миллиона евро) будут инвестированы в новые защитные меры в течение следующих нескольких лет, заявил министр окружающей среды региона. Миган Скэнлон, во вторник.

Среди прочего, будет использоваться новый тип устройства, которое обнаруживает крокодилов под водой с помощью ультразвука и искусственного интеллекта.

По словам Скэнлона, в будущем устройства обнаружения будут устанавливаться на часто используемых пандусах, а световые сигналы могут предупредить людей в воде о присутствии крокодилов.

«Я надеюсь, что это будет реализовано как можно скорее», — сказал министр австралийскому новостному каналу ABC.

Дальнейшие меры будут обсуждаться на встрече с экспертами по крокодилам, защитниками окружающей среды и животных, а также представителями аборигенов на этой неделе.

К ним относятся установка новых заграждений на опасных водных путях и обновленная стратегия CrocWise, которая определяет определенные действия для безопасного обращения с рептилиями.