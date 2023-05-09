Шахназаров отчитал власть и задал ей неудобные вопросы

В одном из недавних выступлений он провел сравнение внешней политики России с той, что проводилась в свое время СССР.

По мнению Шахназарова, в отличие от нынешней позиции России в СССР умели отстоять свою точку зрения на уровне дипломатии: дерзко, гордо и самодостаточно.

Суверенитет СССР был объявлен высшей ценностью, и никто не решался на него посягнуть, иначе в ход вступали жесткие аргументы.

Как отмечают эксперты, в настоящее время российские дипломаты лишь вещают о возможном возмездии за нарушение прав, к примеру, с выдачей виз в США, но дальше слов дело не идет.

Это касается многих аспектов и не только во внешней политике.

Сильным примером того, как можно достучаться до власти стали действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Его ультиматум вывести штурмовиков из Артемовска возымел вес, и «музыканты» получили подкрепление по флангам и необходимые боеприпасы.