100 лет назад омары были едой для бедных

На побережье США омаров выбрасывало слоем до 60 см, поскольку в этих местах омары водились в большом количестве.

Но местные рыбаки опасались омаров из-за их внешнего вида, который ничем не напоминал обычную рыбу.

Омарами кормили слуг, нищих и заключенных. Некоторые из них даже требовали через суд, чтобы им предлагали блюда из таких морепродуктов не чаще 3-х раз в неделю.

Излишками еды удобряли поля или отдавали их животным. В те времена банка фасоли стоила в 5 раз дороже, чем омары.

Но в 1825 году появился способ консервирования омаров, их стали вывозить в другие страны. С развитием туристов омары стали экзотическим элементом местной кухни.

А с 1950-х годов омары превратились в дорогостоящий деликатес.