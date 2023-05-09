Пескову второй день припоминают то, что он поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Ситуация к тому же была рассмотрена под призмой покушения на писателя Захара Прилепина во время которого погиб его водитель, луганчанин Александр Шубин.

Обидные, прямо скажем хейтерские реплики посыпаись на голову Пескова в каналах российских блогеров.

«Есть ли «днище» у Пескова? — Нет, гнусность его бездонна…» — резко заявил о поступке пресс-секретаря экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Досталось Пескову и от главреда Regnum Марины Ахмедовой: «Да-да, мы все знаем про старомодное благородство с дамой. Но он — пресс-секретарь президента, на которого смотрит вся страна. Что он хотел этим показать, целуя руку женщины, поддерживающую вместе со своим мужем армию другой страны?», - вопросила Ахмедова.

Подобных реплик в адрес Пескова было высказано бесчисленное количество.