Дачники поделились секретом подготовки грядок для выращивания крупного чеснока

Для растения нужно подобрать хорошо освещаемое солнцем место с не слишком тяжелой почвой.

Сажать чеснок можно там, где росли бобовые, кабачки, тыква, баклажаны, перец или растения-сидераты.

В землю следует внести перепревший навоз или компост, добавив к ним калийные удобрения и сперфосфат.

При посадке озимого чеснока грядку нужно перекопать в сентябре на глубину штыка лопаты. После внесения удобрений до момента посадки чеснок должно пройти не менее 2-х недель.