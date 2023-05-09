Ральф Лорен работал по ночам, чтобы купить себе одежду а теперь у него $6,3 млрд

Им всем приходилось ютиться в однокомнатной квартире, потому что, пока дети были маленькие, отец работал один и средств на приобретение дома у них не было. У отца была тяжелая работа — покраска зданий.

С малых лет Ральф хотел стать богатым и знаменитым, о чем честно и писал в школьных сочинениях: «Хочу стать миллионером».

Когда ему в очередной раз достались обноски старшего брата, он сказал себе: «Мне нужна собственная одежда!» И стал работать.

Работал по ночам, а днем учился, экономил деньги, чтобы купить себе костюм. Он знал, что родители не могут себе этого позволить.

Ральф Лорен рано понял, что всего нужно добиваться самостоятельно.

Стать знаменитым актером – весьма сомнительная перспектива, а чтобы стать успешным и богатым, надо просто этого захотеть и трудиться.

В 12 лет Лорен самостоятельно покупает свой первый костюм.