Когда-то бизнесмен Шахид Хан мыл посуду за $1,2 в час, теперь его капитал: $7,2 млрд

15:35 2023-05-09

Сейчас он – один из самых богатых людей в мире, но когда Хан приехал в США из Пакистана, он работал посудомойщиком, посещая Университет штата Иллинойс.

Теперь Хан владеет Flex-N-Gate, одним из крупнейших производителей комплектующих для автомобилей, футбольными клубами Jacksonville Jaguars NFL и Fulham.

Показать следующие комментарии
Фото