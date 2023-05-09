Теперь Хан владеет Flex-N-Gate, одним из крупнейших производителей комплектующих для автомобилей, футбольными клубами Jacksonville Jaguars NFL и Fulham.
Когда-то бизнесмен Шахид Хан мыл посуду за $1,2 в час, теперь его капитал: $7,2 млрд
Сейчас он – один из самых богатых людей в мире, но когда Хан приехал в США из Пакистана, он работал посудомойщиком, посещая Университет штата Иллинойс.
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16:24
Тарас Медведев
The Crif призывает приостановить аукцион драгоценностей австрийского миллиардера
Представительный совет еврейских учреждений Франции (Crif) во вторник призвал Christie's приостановить аукцион ювелирных изделий австрийской миллиардерши Хайди Хортен, посчитав его «неприличным» из-за связей ее мужа с нацистами.
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16:19
Тарас Медведев
В пятницу Nintendo запустит новую Zelda и надеется увеличить продажи своей консоли Switch
Японский гигант видеоигр Nintendo запускает новую часть «Zelda», своей саги, созданной почти 40 лет назад, делая ставку на энтузиазм, который она вызывает для поддержки продаж своей устаревшей консоли Switch.
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16:09
Тарас Медведев
Полиция применила слезоточивый газ применили против демонстрантов в Пакистане
Демонстрации, вспыхнувшие во вторник, 9 мая, в Пакистане после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана во время его выступления перед судом в Исламабаде, были подавлены водометами и слезоточивым газом.
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16:01
Тарас Медведев
В день награждения премией Карла Великого в Германии пройдут демонстрации против Зеленского и поставок оружия Киеву
В день награждения президента Украины премией Карла Великого в Германии зарегистрировано шесть демонстраций протеста, сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Аахена.
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