Основатель WhatsApp Ян Кум мыл полы в магазине

Первые деньги в США зарабатывал мытьем полов в местном продуктовом магазине.

Семья еле сводила концы с концами. Когда матери Кума диагностировали рак, им приходилось выживать за счет ее пособия по инвалидности.

Во время университетской подработки Кум знакомится с будущим соучредителем WhatsApp – Брайаном Эктоном, который устраивает его в компанию Yahoo.

Ян даже ушел из университета ради того, чтобы развиваться в сфере интернет-индустрии, так как учеба отвлекала его от работы.

В 2009 году он создал крупнейший в мире сервис мобильных сообщений WhatsApp, который был приобретен за $22 млрд в 2014 году.