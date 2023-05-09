Леонардо Дель Веккио рос в детском доме, а затем работал на фабрике, где потерял часть своего пальца

Свою трудовую деятельность Леонардо начал учеником механика на фабрике, выпускавшей автомобильные запчасти.

Именно знания по обработке металла, полученные им в то время, послужили ему, когда он решил открыть свою первую мастерскую по изготовлению оправ для очков.

Сейчас Леонардо является основателем и председателем компании Luxottica Group – признанного мирового лидера по дизайну и продаже оправ и солнцезащитных очков для таких брендов, как Ray-Ban, Oakley и Persol.