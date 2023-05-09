Магнат Франсуа Пино бросил школу после издевательств над его бедностью

Учеба мальчику давалась с большим трудом, однако его с детства интересовало предпринимательство. В 16 лет юноша покинул школу, потому что его дразнили из-за того, что он был беден.

Несколько лет Пино перебивался случайными заработками в родном регионе и в Париже, затем на три года уехал в Алжир, откуда вернулся со стартовым капиталом для бизнеса.

Как бизнесмен Пино известен своей тактикой «хищника», которая подразумевает покупку небольших фирм за символическую стоимость в момент спада рынка.

Незадолго до кризиса 1973 года Пино продал свою компанию британским инвесторам за 30 млн франков, а после кризиса выкупил ее обратно всего за 5 млн франков.

Пино инвестировал в индустрию производства и продажи предметов роскоши.

Миллионером были приобретены марки Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Stella McCartney, Alexander McQueen, парижский торговый центр Printemps, мебельная компания Conforama, торговая сеть Fnac и модный дом Gucci.

Также он владеет аукционным домом Christie's.