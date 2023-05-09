Пригожин заявил об уходе подразделения ВС РФ с позиций в Артемовске и критикует государство за просчеты в обороне приграничья

«Сегодня одно из подразделений Минобороны ушло с одного из наших флангов», — заявил Пригожин в видеообращении во вторник.

Глава ЧВК «Вагнер» осудил тот факт, что русские солдаты в Бахмуте оставили свои позиции, оставив фронт незащищенным.

Пригожин также резко поставил под сомнение способность российского государства защитить страну, пока Украина готовится к весеннему наступлению.

«Почему государство не в состоянии защитить свою страну?» — спросил Пригожин в видео, опубликованном в онлайн-сервисе Telegram.

Он пояснил ситуацию тем, что Украина продолжает «успешно» атаковать приграничные районы России.