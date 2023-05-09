Шелдон Адельсон спал на полу в бостонском многоквартирном доме

Его отец был водителем такси и не мог нормально прокормить семью, так как львиную долю не самого большого заработка ему приходилось отдавать мафии.

«Я родился в очень бедной семье и вырос в нищете. На всю семью у нас была одна кровать, на ней спали мои родители, а дети спали на полу», — рассказывал Шелдон.

Свои первые деньги он заработал в 12 лет, продавая газеты на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, антрепренером, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний.

Адельсон потерял почти все свои средства во время экономического кризиса 2008 года, но заработал большую часть денег в последующие годы.

Сейчас он управляет Las Vegas Sands, крупнейшей в мире казино-компанией, и считается самым известным политическим донором в США.