Обеззараживание грядок после сбора урожая: самый простой и дешевый способ

Для начала с грядок в теплице и на открытом грунте убирают растительные остатки и рыхлят грунт примерно на 10 см.
После рыхления проводится обработка биологическими фунгицидами, например, Бактофитом, Байкалом ЭМ1, Фитоспорином или Триходермином.
Можно использовать и средство собственного приготовления – надуксусную кислоту. Она прекрасно борется с вредоносными микроорганизмами.
Для приготовления такого средства нужно смешать 1 л уксуса 9: и 200 мл перекиси водорода 3% и оставить в темном месте на 7-10 дней.
Для обработки грядок 1 стакан полученного состава нужно вылить в 10-литровое ведро воды и опрыскать грунт.
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