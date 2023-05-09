Обеззараживание грядок после сбора урожая: самый простой и дешевый способ

Для начала с грядок в теплице и на открытом грунте убирают растительные остатки и рыхлят грунт примерно на 10 см.

После рыхления проводится обработка биологическими фунгицидами, например, Бактофитом, Байкалом ЭМ1, Фитоспорином или Триходермином.

Можно использовать и средство собственного приготовления – надуксусную кислоту. Она прекрасно борется с вредоносными микроорганизмами.

Для приготовления такого средства нужно смешать 1 л уксуса 9: и 200 мл перекиси водорода 3% и оставить в темном месте на 7-10 дней.

Для обработки грядок 1 стакан полученного состава нужно вылить в 10-литровое ведро воды и опрыскать грунт.