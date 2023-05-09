В день награждения премией Карла Великого в Германии пройдут демонстрации против Зеленского и поставок оружия Киеву

Одна из демонстраций направлена против вручения премии Владимиру Зеленскому, а митинг против поставок оружия.

С другой стороны, была объявлена контрдемонстрация в поддержку лауреатов премии, рассказали в полиции.

С 1950 года премия Карла Великого присуждается деятелям, оказавшим услуги европейскому единству. Пока неясно, приедет ли Зеленский лично в Аахен в будущее воскресенье.

Организаторы готовятся к различным сценариям, заявил в понедельник в Аахене председатель правления премии Карла Великого Юрген Линден.

Не исключено, что Зеленский сможет присутствовать на церемонии лично или по видеосвязи, а возможно пришлет для участия своего представителя.

Соответственно, меры безопасности в городе могут измениться в краткосрочной перспективе, пояснил Лендерс.

На прошлой неделе из берлинских полицейских кругов поступило сообщение, что Зеленский приедет в Берлин с визитом на следующих выходных, то есть непосредственно перед прибытием в Аахен.

Из-за этой информации берлинская полиция начала расследование по подозрению в разглашении секретов.