В пятницу Nintendo запустит новую Zelda и надеется увеличить продажи своей консоли Switch

Эльф в зеленой тунике, вооруженный мечом, принцесса, которую нужно спасти, новая часть под названием «Слезы королевства» уже разжигает страсти с миллионами просмотров для каждого видеоотрывка, опубликованного в Интернете.

«Трудно выразить словами, что делает Zelda такой уникальной», — отметил Кацухико Хаяши, главный редактор ведущего японского журнала Famitsu: «Есть головоломки, которые нужно решить, элементы действия, вселенная, характерная для серии».

Первый эпизод The Legend of Zelda, выпущенный в 1986 году, в своем геймплее бросал игрока почти без указаний посреди необъятной страны, усеянной лесами, озерами, пещерами и горами, сюжет был вдохновлен детскими исследованиями японцев.

В целом, в 2023/2024 финансовом году Nintendo ожидает чистую прибыль в размере 340 миллиардов иен (2,3 миллиарда евро), что означает падение на 21% за год.