The Crif призывает приостановить аукцион драгоценностей австрийского миллиардера

В мае сотни драгоценностей Хайди Хортен, умершей в 2022 году, выставлены на продажу в Женеве и в Интернете на аукционе Christie's.

«Экстраординарная» коллекция, по мнению аукционного дома, стоит от 150 до 200 миллионов долларов.

Происхождение состояния мужа Хайди Хортен вызывает критику.

Гельмута Хортена, умершего в 1987 году, сколотившего свое состояние в Германии при нацистской партии, членом которой он какое-то время был, обвиняли, в частности, в том, что он нажился на «арианизации» еврейской собственности (меры грабежа, направленные на передачу права собственности на предприятия, принадлежащие лицам еврейского происхождения).