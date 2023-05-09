В Иране в этом году каждую неделю казнили более десяти человек, сообщили в ООН

Согласно заявлению ООН, с 1 января в Иране было казнено по меньшей мере 209 человек, в основном за преступления, связанные с наркотиками, в котором, однако, подчеркивается, что эта цифра, вероятно, выше.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани подчеркнула на регулярном брифинге для прессы в Женеве, что, если нынешняя тенденция сохранится в этом году, «это будет один из самых высоких показателей смертной казни в Иране с 2015 года, когда сообщалось о 972 казнях».

Лишь небольшое число государств все еще выносит приговоры и применяет смертную казнь.