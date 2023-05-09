Изучают опыт: чем ученых Гарварда заинтересовали курьеры Индии

Даббавалы - одни из самых древних курьеров. Этот бизнес считается одним из самых прибыльных в мире. Хотя многие из курьеров даже не умеют читать, но при этом эксперты Гарварда приезжают в Индию, чтобы изучить их феномен.

Каждый день индийские курьеры доставляют свыше 200 000 обедов. При этом у них нет ни гаджетов, ни телефонов, ни навигаторов или других изобретений человечества.

Как уточняет блогер Александр Снитовский на платформе Дзен, у них это уходит не более 3 часов в день. Именно этот аспект так заинтересовал американских экспертов, что они лично приехали в Индию, чтобы изучить такой феномен.

Примечательно, что индийские курьеры практически никогда не совершают в работе ошибок, и 99,9% заказов доставляют по нужным адресам и в срок.

Как выяснили специалисты, секрет очень прост: доставщики еды ничего не усложняют. Даббавалы приезжают в нужный район к 9 утра и собирают ланчи. Они при этом не используют автомобили, мопеды либо иные средства передвижения на собственной тяге - только велосипед.

Такой транспорт помогает им избежать пробок, чтобы доставлять обеды в срок. На велосипеде они едут до ближайшего вокзала, там передают ланч-боксы другим даббавалам, которые перевозут еду на поезде до следующей точки.

Как им удается не путаться в большом количестве сумок и банок? Очень просто! Курьеры используют специальную шифровальную систему: каждая цифра и буква в ней означает конкретный регион, место, фирму, этаж, и офис, где находится заказчик. И это работает!

Даббавалы за 130 лет из локального стартапа выросли в масштабный бизнес, который охватывает основные регионы Индии. Более того, сегодня в штате - более 5 тысяч курьеров!

В век максимальной цифровизации и передовых технологий эти курьеры учат самому главному принципу.