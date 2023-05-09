Пригожин: Главный враг — украинские вооруженные силы и московские бюрократы

В целом была одобрена только половина запрошенных позиций и лишь часть запрошенного количества боеприпасов, заявил глава «Вагнера» Евгений Пригожин в видео в своей телеграмме.

В то же время в Москве прошел традиционный военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы над фашистской Германией.

«День Победы — это день победы наших дедов. Мы ни на миллиметр не заслужили эту победу», — считает Пригожин.

Несколько дней назад Пригожин пригрозил Кремлю выводом частей из Бахмута, если он не будет поставлено необходимое количество боеприпасов.

В понедельник Минобороны РФ пообещали решить этот вопрос, но обещание до сих пор не выполнено.