Взрослую самку кашалота выбросило на берег в северном Уэльсе

Это уже второй кит выброшенный на британский пляж за два дня.

Эксперты сообщили, что кит был очень плохим и имел недостаточный вес и призвали людей держаться подальше от туши, поскольку планируется вскрытие.

На вершину утеса была направлена группа спасателей которая подтвердила что кит мертв.

Выбросившийся кашалот был длинной 10 метров и весом в 10 тонн.

Первые сообщения были о том,что ему было очень плохо, в тот момент он был еще жив,но быстро умер.

В среду на месте происшествия проведут вскрытие.

Всего за последнюю неделю, кроме этого случая на пляжи Соединенного Королевства выбросилось 4 кита: два малых полосатика, горбатый кит и финвал.