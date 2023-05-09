Упражнение «планка»: Ежедневное его выполнение положительно сказывается на состоянии всего организма

В процессе ее выполнения растягивается и расслабляется большинство мышц, снимается перенапряжение в теле, которое может спровоцировать стресс.

В целом, это упражнение положительно сказывается на всей нервной системе.

Ежедневное выполнение "планки" поможет укрепить ягодичные мышцы, а также поперечные, прямые и косые мышцы живота.

Кроме того, значительно снизится риск позвоночных травм, улучшится обмен веществ, повысится общая выносливость.

Это упражнение способствует улучшению осанки и подтягивает все тело. Оно помогает сделать движения более гибкими и плавными и усовершенствовать чувство равновесия.

"Планка" идеально подходит тем, у кого нет времени на полноценные тренировки и занятия спортом.