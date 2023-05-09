Первые консервы были изобретены чуть больше двух столетий назад

Его имя - Бенжамен Николя Мари Аппер, или просто - Николя Аппер. Он родился в небольшом французском городке в 1749 году.
В семье было девять детей, и все они часто помогали родителям на кухне. Тогда же у Николя и проявился талант кулинара.
Когда он вырос, то открыл в Париже свою собственную кондитерскую, где выпекал прекрасные пирожные и свежайшие круассаны.
Ничто не изменило бы ход его жизни, если бы не одна печальная история. Команду французского флота, находящуюся в дальнем плавании, массово скосила цинга. Люди погибли потому, что им не хватало витаминов.
В те времена в условиях длительной экспедиции люди не умели хранить продукты. И все, чем приходилось питаться мореплавателям, - это вяленое мясо и сухари.
Наполеон Бонапарт, страшно опечаленный этим происшествием, объявил во Франции конкурс на открытие эффективного способа хранения еды. Аппер решил в нем поучаствовать.
Так он придумал первые в мире консервы. В специально модифицированные бутылки для шампанского повар закладывал продукты, закрывал их пробками, запечатывал воском и затем несколько часов кипятил.
Своими первыми консервами он предложил отобедать представителям императорского двора.
Все предложенные продукты - гречневая каша с тушеной свининой, баранья нога и персики в сладком соусе - оказались прекрасного качества и удивительно вкусными.
За это открытие Наполеон наградил Николя Аппера. В 1810 году император лично вручил ему награду в 12 000 франков и присвоил почетное звание "Благодетель человечества".
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