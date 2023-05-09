Привычные модели поведения для каждого пола почти разрушены в современном мире

Категория пола, как способ социального строительства и как одна из самых ядерных составляющих самоидентичности личности представляет собой уникальнейший феномен.

Мальчика готовили к активной социальной жизни, девочку, напротив, центрировали на интересах, не выходящих за пределы семьи и дома. Так гендерная политика осуществлялась на практике.

Биологический пол неизменен (хотя набирающие в последнее время популярность оперативные технологии по изменению пола заставляют усомниться даже в этом).

Гендер может меняться в зависимости от социальной ситуации и психологических потребностей личности. Это главное положение, которое разделяет эти понятия.

Теория гендера утверждает: мужчина может быть как женщина, а женщина как мужчина! Несимметричное соответствие полоролевому поведению наблюдается повсеместно во всех слоях общества.

Женщины активно выходят в социальную и политическую жизнь, занимая места несоответствующие традиционным представлениям о женском и женственности.

Наряду с этим формируется социальный пласт мужчин-домохозяев. Особенно распространено это явление в европейских странах.