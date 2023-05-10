Такер Карлсон будет вести новое шоу в Twitter

«Скоро мы представим в Twitter новую версию шоу, которое мы делали последние шесть с половиной лет», — объявил вчера Карлсон в видео, размещенном в Твиттере.

Других подробностей о проекте он не сообщил.

Карлсон заявил в трехминутном ролике, что СМИ намеренно лгали и скрывали факты.

«Сейчас не так много платформ, которые позволяют свободу слова. Последнее, что осталось в мире, — это Twitter», — сказал он.

В апреле Fox News неожиданно объявила об увольнении правого модератора, который имел высокую популярность в США и за рубежом.

Как сообщили американские СМИ, телеведущий Карлсон пострадал из-за своих резких высказываний.