Лондон настороженно относится к объявленному Киевом контрнаступлению

Во время визита в Вашингтон, он снова заявил о долгосрочной поддержке Украины, чтобы помочь Киеву бороться с российскими войсками, но предостерег от любых нереалистичных ожиданий перед лицом объявленного наступления.

«Украинцы показали себя очень и очень эффективными в защите своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть», — сказал глава британской дипломатии аналитическому центру AtlanticCouncil: «Мы должны быть реалистами. Это реальный мир, а не голливудский фильм».

Он добавил, что также ожидал «вербальной эскалации» со стороны президента России Владимира Путина.