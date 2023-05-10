У 79-летнего Роберта де Ниро родился седьмой ребенок

У Роберта де Ниро, которому 79 лет, родился седьмой по счету наследник. Об этом информировал сам актер, когда исправлял корреспондента ET Canada, назвавшего его отцом шестерых детей.

Артист заверил, что совсем недавно у него появился на свет еще один ребенок.

Де Ниро рассказал, что пытается быть любящим папой, но и без строгости в воспитании ненаглядных чад не обходится.

Он заявил, что не из тех, кто любит указывать, кому и что делать, но временами без этого не обойтись.

Позднее информацию о появлении 7-ого ребенка у обладателя "Оскара" подтвердил и представитель актера. О том, кто родился и имя матери наследника, неизвестно.

Заметим, что женат де Ниро был 2 раза.