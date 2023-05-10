Брежневский поцелуй: традиция или эксцентрика

Старшее поколение по выпускам теленовостей хорошо помнит эти дружеские поцелуи бывшего правителя Советского Союза. Что это - дань традиции или новая тенденция, заложенная Брежневым?

Многие даже называли это символом эпохи. Но на самом деле братские поцелуи известны с библейских времен - в частности, с поцелуя Иуды. Приветственными поцелуями также принято обмениваться и в арабских странах.

Такая традиция существовала и в царской России, ее переняли и советские вожди. Больше всех этим славился Леонид Ильич Брежнев, который перецеловал едва ли не всех глав государств, с которыми он встречался - от Джимми Картера и до Индиры Ганди.

Уклониться от такого приветствия генсека сумела разве Маргарет Тэтчер и Фидель Кастро. Второй - благодаря своей знаменитой сигаре.

Однако целоваться, как свидетельствует история, любил не только Брежнев. Ими обменивались Иосиф Сталин и летчик Валерий Чкалов, Никита Хрущев и космонавт Юрий Гагарин. А последний русский император Николай ІІ однажды на Пасху, проявляя уважение к традиции, расцеловал простых солдат.

Меньше всего с братским поцелуем Брежнева не повезло Иосифу Броз Тито. Генсек настолько увлекся, что у югославского лидера губа была надорвана до крови.