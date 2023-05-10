Брежневский поцелуй: традиция или эксцентрика

08:25 2023-05-10

Генсек СССР Леонид Ильич Брежнев во время приемов расцеловывал всех иностранных гостей, по этому поводу даже ходили анекдоты.

Старшее поколение по выпускам теленовостей хорошо помнит эти дружеские поцелуи бывшего правителя Советского Союза. Что это - дань традиции или новая тенденция, заложенная Брежневым?

Многие даже называли это символом эпохи. Но на самом деле братские поцелуи известны с библейских времен - в частности, с поцелуя Иуды. Приветственными поцелуями также принято обмениваться и в арабских странах.

Такая традиция существовала и в царской России, ее переняли и советские вожди. Больше всех этим славился Леонид Ильич Брежнев, который перецеловал едва ли не всех глав государств, с которыми он встречался - от Джимми Картера и до Индиры Ганди.

Уклониться от такого приветствия генсека сумела разве Маргарет Тэтчер и Фидель Кастро. Второй - благодаря своей знаменитой сигаре.

Однако целоваться, как свидетельствует история, любил не только Брежнев. Ими обменивались Иосиф Сталин и летчик Валерий Чкалов, Никита Хрущев и космонавт Юрий Гагарин. А последний русский император Николай ІІ однажды на Пасху, проявляя уважение к традиции, расцеловал простых солдат.

Меньше всего с братским поцелуем Брежнева не повезло Иосифу Броз Тито. Генсек настолько увлекся, что у югославского лидера губа была надорвана до крови.