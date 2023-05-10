Twitter внедрит мессенджер с аудио- и видеозвонками на платформе

«Аудио- и видеочаты вскоре будут добавлены из вашей учетной записи любому пользователю этой платформы, что позволит вам общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал он в твите.

Таким образом, Twitter предложит инструмент, аналогичный тем, которые уже доступны, в частности, в Instagram и Facebook.

Мультимиллиардер, купивший платформу за 44 миллиарда долларов в конце октября, также планирует в среду развернуть возможность шифрования личных сообщений.

«Эта система быстро станет более сложной», — написал он.

С момента поглощения Twitter Илон Маск умножал изменения и новые функции, иногда в хаотичном порядке.

В ноябре он упомянул о своем намерении создать «универсальное приложение», позволяющее, среди прочего, отправлять зашифрованные сообщения, более длинные твиты и платежные средства.