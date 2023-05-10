Пугачева призналась, что ей не хватает ушедших ветеранов Великой Отечественной

Артистка прикрепила еще и несколько снимков из своего архива.
На одном из них она, совсем еще маленькая, стоит с воздушными шарами в окружении фронтовиков, а на других пышные застолья, где рядом с ней находятся ветераны и друзья семьи.
Исполнительница процитировала в публикации строчку из песни Алексея Фатьянова.
"Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня", - написала Примадонна.
Недавно певица приезжала, в Россию из Израиля, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
На похоронах Пугачёва коротко побеседовала с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.
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