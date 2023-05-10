Борьба с мошенничеством во время Covid принесла Франции 217 миллионов евро

09:31 2023-05-10

Согласно пресс-релизу Министерства труда, опубликованному во вторник, борьба с частичным мошенничеством во время кризиса Covid в 2020–2021 годах позволила государству вернуть около 217 миллионов евро.

Согласно приведенному балансу, «контролирующие действия, осуществленные службами государства и Агентства услуг и платежей (ASP), позволили заблокировать или отклонить заявки о компенсации на более чем 329 миллионов евро».

В марте 2020 года, столкнувшись с экономическим кризисом, вызванным Covid, и во избежание банкротств правительство смягчило критерии приемлемости для схемы частичной деятельности.

Таким образом, время проверки запросов компаний сократилось с 15 до 2 дней, что больше не позволяло проводить априорные проверки.