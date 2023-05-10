Новый американский самолет-амфибия MC-130J взлетит не раньше 2025 года

Командование специальных операций США заявляет, что оно по-прежнему заинтересовано в изучении этой концепции в рамках своего более широкого интереса к новым самолетам, не зависящим от взлетно-посадочной полосы.

Ожидается, что крупные установленные авиабазы и их взлетно-посадочные полосы станут главными целями в любом будущем крупном конфликте, таком как, к примеру, конфликт против Китая.

Поэтому вооруженные силы США в целом все больше заинтересованы в различных новых авиационных возможностях, которые делают операции из труднодоступных мест более осуществимыми.

Полковник ВВС США Кен Кюблер, исполнительный директор программы командования специальных операций США (SOCOM) по неподвижному крылу (PEO-FW), предоставил обновленную информацию о проекте MC-130J Amphibious Capability или MAC, а также о других проектах из своего портфолио.

Ранее в этом году Командование специальных операций ВВС (AFSOC) уже подтвердило, что первоначальные летные испытания прототипа MAC были отложены, но новый график еще не утвержден.

«[Через] два-три года мы постараемся продемонстрировать все возможности», — заявил ресурсу полковник Кюблер.

Кюблер не дал прямого объяснения причины задержки. ВВС впервые раскрыли планы демонстрации MAC в 2021 году и заявили тогда, что надеются запустить прототип в 2022 году, а затем сроки перенесли на 2023 год.