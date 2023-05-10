Китайский космический самолет может перехватывать объекты на орбите Земли

Высокоманевренный космический аппарат с такими возможностями может использоваться для наблюдения, разрушения и прямой атаки на космические объекты противника, а также для извлечения или иного взаимодействия с дружественными объектами, делает выводы команда экспертов.

Государственная Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) объявила, что космический аппарат приземлился 8 мая, но не предоставила никаких подробностей о его пребывании на орбите.

Компания предоставила столь же скудные подробности после запуска аппарата 4 августа 2022 года.

